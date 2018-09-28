Полицейские задержали похитителя женской сумочки

В Первомайском районе полицейскими задержан подозреваемый в краже женской сумки в которой находился телефон и документы.

Кража произошла на территории кафе в поселке Первомайский. Девушка оставила свои вещи на лавке в беседке, через некоторое время обнаружила пропажу.

Сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого — 26-летнего мужчину. Похищенное имущество возвращено владелице.

По факту кражи сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.