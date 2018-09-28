27 сентября, полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров провел совещание по вопросу исполнения основных положений Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года».

В совещании приняла участие министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко. Руководитель профильного ведомства презентовала Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Оренбуржье, в силу своего географического, геополитического и транслогистического положения, ведет торговлю с зарубежными странами уже третье столетие, еще со времен Менового двора, в своем время являвшегося центром международной торговли со странами Азии. Менялась номенклатура внешней торговли, но динамика экспорта всегда отражала способность нашего края производить товары или услуги, конкурентные на мировом рынке.

– Сегодня на территории региона более 320 предприятий с иностранным участием, – сообщила Евгения Шевченко. – Ежегодный региональный внешнеторговый оборот составляет 3,1 миллиарда долларов США. В тучные годы он был больше, затем произошел объективный спад в условиях снижения мирового рынка добычи и переработки сырья.

Евгения Шевченко обратила внимание, что последние два года наметился уверенный рост. В прошлом году он составил 13,7 процентов к уровню 2016 года. В текущем – только за первое полугодие положительная динамика регионального внешнеторгового оборота достигла более 18 процентов.

Руководитель регионального ведомства считает, что Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» для Оренбургской области определяет два магистральных направления в работе: поддержка действующих экспортоориенированных отраслей, прежде всего, в промышленности и развитие экспортного потенциала несырьевого сектора – в первую очередь, малых и средних предприятий в аграрном секторе, сфере услуг, технологиях.

– Внешнеторговые контакты Оренбургской области установлены с 90 странами мира, и внешнеэкономический фактор для нас всегда был и остается основой стабильности и эффективного экономического развития, – констатировала Евгения Шевченко.

Вместе с тем перед системой органов государственной власти, бизнесом, федеральными структурами сегодня стоят глобальные задачи по почти двукратному увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров, по увеличению в полтора раза объема экспорта услуг и объема товарооборота со странами ЕврАзЭС.

– Главную проблему – повышение конкурентоспособности товаров – решать предстоит путем модернизации производств и их переориентации на выпуск актуальной на внешних рынках продукции, – подчеркнула Евгения Шевченко. – Относительно новым направлением экспортной деятельности становится продукция сельского хозяйства. Это не значит, что мы никогда ее не предлагали на внешние рынки. Просто в приоритет всегда ставилось обеспечение продовольственной безопасности региона и страны.

По словам главы профильного ведомства, реализация проекта «Экспорт продукции АПК» позволит к 2024 году увеличить объем регионального экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров в 2,8 раза по сравнению с 2017 годом.

– Очевидной возможностью нарастить экспортный потенциал региона является создание высокотехнологичных производств по выпуску конкурентоспособной на мировых рынках продукции, в том числе, инновационной, – заявила Евгения Шевченко. – Задел в Оренбургской области есть. Но с учетом масштабности задач, этот опыт предстоит тиражировать, используя возможности институтов развития, льготы и преференции. Особое внимание будет уделено вовлечению в эту работу субъектов малого и среднего предпринимательства.

– Проект «Экспорт услуг Оренбургской области» обязывает нас увеличить объем экспортируемых регионом услуг к 2025 году в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом. – продолжила министр культуры и внешних связей Оренбургской области. – Хочу отметить, что тема экспорта услуг имеет не только материальное измерение. С ней во многом связаны привлекательность наших национальных рынков, имидж и, в конечном итоге, политический вес страны в мировом сообществе.

Евгения Шевченко признала, что в целом инфраструктура для реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе создана.

В середине 2017 года заработал Центр поддержки экспорта Оренбургской области, который уже оказывает консультационные и иные услуги компаниям-экспортерам, взаимодействует с федеральными институтами развития, проводит образовательные программы.

Правительство области приступило к реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта. В настоящее время формируется состав Экспортного Совета при Губернаторе Оренбургской области.

«Дорожная карта» по реализации региональных проектов развития международной кооперации и экспорта составлена в 2 этапа.

Первый в большей степени организационно-подготовительный, нацеленный на запуск институтов поддержки и мониторинга потенциальных рынков сбыта. Он будет реализован уже в следующем году. Второй подразумевает конкретные мероприятия по продвижению и позиционированию отечественных товаров и услуг на внешние рынки, в том числе, через активную выставочную деятельность, а главное – создание новых производств. Это перспектива следующих пяти лет.