С 28 сентября по 1 октября в Оренбурге пройдет IX Международный фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник – 2018».
За четыре фестивальных дня будут показаны 11 постановок для детей и 4 спектакля для взрослых зрителей. После просмотров пройдут встречи с актерами и режиссерами, обсуждения спектаклей в формате круглых столов. В работе фестиваля примут участие известные театральные критики из Москвы и Санкт-Петербурга Сергей Маргулис и Арина Шепелёва, которая будет участвовать в «Оренбургском арбузнике» уже в девятый раз.
— В этом году к нам не приедут зарубежные театры, но в программе фестиваля три спектакля, поставленные иностранными режиссерами и художниками из Сербии, Болгарии и Белоруссии, — рассказал идейный вдохновитель фестиваля, художественный руководитель театра кукол «Пьеро» Александр Ярилов.
В день открытия «Оренбургского арбузника-2018» театр кукол «Пьеро» покажет премьерный спектакль своего нового театрального сезона – сказку «Теремок» (0+) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя Рязанского областного театра кукол Валерия Шадского. В ярком музыкальном спектакле заняты ведущие актрисы театра «Пьеро» Олеся Баранова и Алена Петрова.
Почти во всех «Арбузниках» принимали участие театры кукол из Рязани и Екатеринбурга – они привезли в Оренбург яркие постановки для малышей. Впервые на наш фестиваль приедут театральные коллективы из Москвы, Рыбинска и Кургана.
Театр живых кукол 2+Ку из Томска участвует в «Оренбургском арбузнике» во второй раз. В этом году томские актеры представят детскую постановку «Он живой и светится» (6+) по рассказам Виктора Драгунского и спектакль для взрослых «Автостоп» (16+) по пьесе Владимира Захарова. Режиссера, автора и актера Владимира Захарова называют человеком-театром, востребованным во всем мире. Он разрабатывает уникальные технологии изготовления кукол, посредством которых передает личное мироощущение в образных рассказах-притчах.
Московский театр кукол «Апрель» покажет моноспектакль «Хваленкины валенки» (3+) по сказкам Степана Писахова, который познакомит зрителей с традициями русского Севера. В ходе 45-минутного диалога с обаятельной и бойкой Хваленкой маленькие зрители по очереди шепчут в валенки теплые слова, и «размороженные» сказки одна за другой появляются на свет. Все дети принимают в действии самое живое участие: мотают пряжу, изображают лес руками в разноцветных перчатках, вместе с разворачивают «северное сияние».
Как и театр «Пьеро», в рамках фестиваля «Оренбургский арбузник» премьеру сезона представит областной театр кукол. Новый спектакль «Саломея»(16+) по Оскару Уайльду в постановке лауреата национальной театральной премии Республики Беларусь Олега Жюгжды рассчитан на взрослого зрителя. Над пьесой вместе с оренбургскими артистами работала международная команда: музыку написал Павел Кондрусевич из города Сплит, сценографию подготовила Лариса Микина-Прободяк из Гродно, хореография – заслуженного артиста РФ Сергея Тишкова.
Санкт-Петербургский Театр света и тени «Солнечные часы» своим спектаклем «Судьба художника» (12+) завершит программу IX Международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник». Театральный перформанс, основанный на игре света и тени, расскажет о творческом пути великого грузинского художника Нико Пиросмани.
ПРОГРАММА IX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ КУКОЛ
«ОРЕНБУРГСКИЙ АРБУЗНИК-2018»
|
Дата
|
Начало
|
Название спектакля
|
Театр- участник фестиваля
|
Театральная площадка.
|
28.09
Пятн.
|
11-00
|
Торжественное открытие фестиваля
|
Театр кукол «Пьеро»
|
12-00 (фест/зрит)
|
«Теремок» 0+
|
Оренбургский театр кукол «Пьеро»
|
Театр кукол «Пьеро», зал
|
15-00 (фест.)
17-00 (зр.)
|
«Земляничная сказка» 0+
|Рязанский театр кукол
|
Оренбургский областной ТК, (ОТК)
Ул. Советская 23,
малый зал
|
15-00 (зр.)
17-00 (фест.)
|
«Хваленкины валенки» 0+
|
Театр «Апрель»
г. Москва,
|Театр кукол «Пьеро», фойе
|
19-00
(фест/зрит)
|
«Автостоп» 16+
|Театр Живых Кукол
2 + Ку, г. Томск,
|Театр кукол «Пьеро», зал
|
29.09
Субб.
|
10-00 (зр.)
12-00 (фест.)
|
«Все кувырком» 0+
|
Театр им Кукол
Г. Севастополь,
|
Театр кукол «Пьеро», зал
|
15-00
(фест/зрит.)
|
«Он живой и светится» 6+
|
Театр Живых Кукол 2 + Ку, г. Томск,
|
Театр кукол «Пьеро» зал
|
17-00
(фест.)
|«Время играть» 0+
|
Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»
|
ОТК,
ул Советская 23,
малый зал
|
19-00
(фест/зрит.)
|
«Как вам это понравится» 16+
|
Вологодский областной театр кукол «Теремок»
|
Театр кукол «Пьеро», зал
|
30.09
Воскр.
|
10-00 (зр.)
11-00 (фест.)
|
«Почему-потому. Весна» 0+
|
Екатеринбургский
театр кукол
|
Театр кукол «Пьеро», фойе
|
12 -00
фест/ зрит
|
«Дюймовочка» 0+
|Рыбинский театр кукол
|Театр кукол «Пьеро»,зал
|14-30 15-30
(фест.)
16-30 (зр.)
|«Прошу разрешения на жизнь» 6+
|
Театр «Карабаска» г.Пермь
|
Оренбургский театр драмы, малый зал.
|
15-00
( фест.)
|
«Оскар и розовая дама»
|Театр им. Кукол
Г. Севастополь
|ОТК,Ул. Советская 23, малый зал
|
18-00
(фест./зрит.)
|
«Саломея» 16+
|
Оренбургский областной театр кукол
|
ОТК,
ул Советская 23,зал
|
01.10
Пон.
|
12-00
(фест./зрит.)
|
«Изобретение полета» 6+
|
Курганский театр кукол «Гулливер»
|
Театр кукол «Пьеро», зал
|
14-30
(фест./зрит.)
|
«Судьба художника» 12+
|
Театр Света и Тени «Солнечные Часы»
Г.Санкт-Петербург,
|
Театр кукол «Пьеро», зал
|
18-00
|
Торжественное закрытие фестиваля
|
|
Театр кукол «Пьеро», зал