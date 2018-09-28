С 28 сентября по 1 октября в Оренбурге пройдет IX Международный фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник – 2018».

За четыре фестивальных дня будут показаны 11 постановок для детей и 4 спектакля для взрослых зрителей. После просмотров пройдут встречи с актерами и режиссерами, обсуждения спектаклей в формате круглых столов. В работе фестиваля примут участие известные театральные критики из Москвы и Санкт-Петербурга Сергей Маргулис и Арина Шепелёва, которая будет участвовать в «Оренбургском арбузнике» уже в девятый раз.

— В этом году к нам не приедут зарубежные театры, но в программе фестиваля три спектакля, поставленные иностранными режиссерами и художниками из Сербии, Болгарии и Белоруссии, — рассказал идейный вдохновитель фестиваля, художественный руководитель театра кукол «Пьеро» Александр Ярилов.

В день открытия «Оренбургского арбузника-2018» театр кукол «Пьеро» покажет премьерный спектакль своего нового театрального сезона – сказку «Теремок» (0+) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя Рязанского областного театра кукол Валерия Шадского. В ярком музыкальном спектакле заняты ведущие актрисы театра «Пьеро» Олеся Баранова и Алена Петрова.

Почти во всех «Арбузниках» принимали участие театры кукол из Рязани и Екатеринбурга – они привезли в Оренбург яркие постановки для малышей. Впервые на наш фестиваль приедут театральные коллективы из Москвы, Рыбинска и Кургана.

Театр живых кукол 2+Ку из Томска участвует в «Оренбургском арбузнике» во второй раз. В этом году томские актеры представят детскую постановку «Он живой и светится» (6+) по рассказам Виктора Драгунского и спектакль для взрослых «Автостоп» (16+) по пьесе Владимира Захарова. Режиссера, автора и актера Владимира Захарова называют человеком-театром, востребованным во всем мире. Он разрабатывает уникальные технологии изготовления кукол, посредством которых передает личное мироощущение в образных рассказах-притчах.

Московский театр кукол «Апрель» покажет моноспектакль «Хваленкины валенки» (3+) по сказкам Степана Писахова, который познакомит зрителей с традициями русского Севера. В ходе 45-минутного диалога с обаятельной и бойкой Хваленкой маленькие зрители по очереди шепчут в валенки теплые слова, и «размороженные» сказки одна за другой появляются на свет. Все дети принимают в действии самое живое участие: мотают пряжу, изображают лес руками в разноцветных перчатках, вместе с разворачивают «северное сияние».

Как и театр «Пьеро», в рамках фестиваля «Оренбургский арбузник» премьеру сезона представит областной театр кукол. Новый спектакль «Саломея»(16+) по Оскару Уайльду в постановке лауреата национальной театральной премии Республики Беларусь Олега Жюгжды рассчитан на взрослого зрителя. Над пьесой вместе с оренбургскими артистами работала международная команда: музыку написал Павел Кондрусевич из города Сплит, сценографию подготовила Лариса Микина-Прободяк из Гродно, хореография – заслуженного артиста РФ Сергея Тишкова.

Санкт-Петербургский Театр света и тени «Солнечные часы» своим спектаклем «Судьба художника» (12+) завершит программу IX Международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник». Театральный перформанс, основанный на игре света и тени, расскажет о творческом пути великого грузинского художника Нико Пиросмани.

ПРОГ­РАММА IX МЕЖ­ДУ­НАРОД­НО­ГО ФЕС­ТИ­ВАЛЯ ТЕ­АТ­РОВ КУ­КОЛ

«ОРЕН­БУРГ­СКИЙ АР­БУЗНИК-2018»