С 28 сентября по 1 октября в Оренбурге пройдет IX Международный фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник – 2018».

За четыре фестивальных дня будут показаны 11 постановок для детей и 4 спектакля для взрослых зрителей. После просмотров пройдут встречи с актерами и режиссерами, обсуждения спектаклей в формате круглых столов. В работе фестиваля примут участие известные театральные критики из Москвы и Санкт-Петербурга Сергей Маргулис и Арина Шепелёва, которая будет участвовать в «Оренбургском арбузнике» уже в девятый раз.

— В этом году к нам не приедут зарубежные театры, но в программе фестиваля три спектакля, поставленные иностранными режиссерами и художниками из Сербии, Болгарии и Белоруссии, — рассказал идейный вдохновитель фестиваля, художественный руководитель театра кукол «Пьеро» Александр Ярилов.

В день открытия «Оренбургского арбузника-2018» театр кукол «Пьеро» покажет премьерный спектакль своего нового театрального сезона – сказку «Теремок» (0+) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя Рязанского областного театра кукол Валерия Шадского. В ярком музыкальном спектакле заняты ведущие актрисы театра «Пьеро» Олеся Баранова и Алена Петрова.

Почти во всех «Арбузниках» принимали участие театры кукол из Рязани и Екатеринбурга – они привезли в Оренбург яркие постановки для малышей. Впервые на наш фестиваль приедут театральные коллективы из Москвы, Рыбинска и Кургана.

Театр живых кукол 2+Ку из Томска участвует в «Оренбургском арбузнике» во второй раз. В этом году томские актеры представят детскую постановку «Он живой и светится» (6+) по рассказам Виктора Драгунского и спектакль для взрослых «Автостоп» (16+) по пьесе Владимира Захарова. Режиссера, автора и актера Владимира Захарова называют человеком-театром, востребованным во всем мире. Он разрабатывает уникальные технологии изготовления кукол, посредством которых передает личное мироощущение в образных рассказах-притчах.

Московский театр кукол «Апрель» покажет моноспектакль «Хваленкины валенки» (3+) по сказкам Степана Писахова, который познакомит зрителей с традициями русского Севера. В ходе 45-минутного диалога с обаятельной и бойкой Хваленкой маленькие зрители по очереди шепчут в валенки теплые слова, и «размороженные» сказки одна за другой появляются на свет. Все дети принимают в действии самое живое участие: мотают пряжу, изображают лес руками в разноцветных перчатках, вместе с разворачивают «северное сияние».

Как и театр «Пьеро», в рамках фестиваля «Оренбургский арбузник» премьеру сезона представит областной театр кукол. Новый спектакль «Саломея»(16+) по Оскару Уайльду в постановке лауреата национальной театральной премии Республики Беларусь Олега Жюгжды рассчитан на взрослого зрителя. Над пьесой вместе с оренбургскими артистами работала международная команда: музыку написал Павел Кондрусевич из города Сплит, сценографию подготовила Лариса Микина-Прободяк из Гродно, хореография – заслуженного артиста РФ Сергея Тишкова.

Санкт-Петербургский Театр света и тени «Солнечные часы» своим спектаклем «Судьба художника» (12+) завершит программу IX Международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник». Театральный перформанс, основанный на игре света и тени, расскажет о творческом пути великого грузинского художника Нико Пиросмани.

ПРОГ­РАММА IX МЕЖ­ДУ­НАРОД­НО­ГО ФЕС­ТИ­ВАЛЯ ТЕ­АТ­РОВ КУ­КОЛ
«ОРЕН­БУРГ­СКИЙ АР­БУЗНИК-2018»

Да­та

На­чало

Наз­ва­ние спек­такля

Те­атр- учас­тник фес­ти­валя

Те­ат­раль­ная пло­щад­ка.

28.09

Пятн.

11-00

Тор­жес­твен­ное от­кры­тие фес­ти­валя

Те­атр ку­кол «Пь­еро»

12-00 (фест/зрит)

«Те­ремок» 0+

Орен­бург­ский  те­атр ку­кол «Пь­еро»

Те­атр ку­кол «Пь­еро», зал

15-00 (фест.)

17-00 (зр.)

«Зем­ля­нич­ная сказ­ка» 0+

  Ря­зан­ский те­атр ку­кол

Орен­бург­ский об­лас­тной ТК, (ОТК)

Ул. Со­вет­ская 23,

 ма­лый зал

15-00 (зр.)

17-00 (фест.)

«Хва­лен­ки­ны ва­лен­ки» 0+

 

Те­атр «Ап­рель»

г. Мос­ква,

 Те­атр ку­кол «Пь­еро», фойе

19-00

(фест/зрит)

«Ав­тостоп»  16+

 Те­атр Жи­вых Ку­кол

2 + Ку, г. Томск,

 Те­атр ку­кол «Пь­еро», зал

29.09

Субб.

10-00 (зр.)

12-00 (фест.)

«Все ку­выр­ком» 0+

Те­атр им Ку­кол

Г. Се­вас­то­поль,

Те­атр ку­кол «Пь­еро», зал

15-00

(фест/зрит.)

«Он жи­вой и све­тит­ся» 6+

Те­атр Жи­вых Ку­кол  2 + Ку, г. Томск,

 Те­атр ку­кол «Пь­еро» зал

17-00

(фест.)

 «Вре­мя иг­рать»  0+

Ом­ский го­сударс­твен­ный те­атр кук­лы, ак­те­ра, мас­ки  «Ар­ле­кин»

ОТК,

ул Со­вет­ская 23,

 ма­лый зал

19-00

(фест/зрит.)

«Как вам это пон­ра­вит­ся» 16+

Во­логод­ский об­лас­тной те­атр ку­кол «Те­ремок»

Те­атр ку­кол «Пь­еро», зал

30.09

Воскр.

10-00 (зр.)

11-00 (фест.)

«По­чему-по­тому. Вес­на»   0+

Ека­терин­бург­ский

те­атр ку­кол

Те­атр ку­кол «Пь­еро», фойе

12 -00

фест/ зрит

«Дюй­мо­воч­ка»  0+

 Ры­бин­ский те­атр ку­кол Те­атр ку­кол «Пь­еро»,зал
14-30 15-30

(фест.)

16-30 (зр.)

 «Про­шу раз­ре­шения на жизнь» 6+

Те­атр «Ка­рабас­ка» г.Пермь

Орен­бург­ский те­атр дра­мы, ма­лый зал.

15-00

( фест.)

«Ос­кар и ро­зовая да­ма»

 Те­атр им. Ку­кол

Г. Се­вас­то­поль

 ОТК,Ул. Со­вет­ская 23, ма­лый зал

18-00

(фест./зрит.)

«Са­ломея»  16+

Орен­бург­ский об­лас­тной те­атр ку­кол

ОТК,

ул Со­вет­ская 23,зал

01.10

Пон.

12-00

(фест./зрит.)

«Изоб­ре­тение по­лета» 6+

Кур­ган­ский те­атр ку­кол «Гул­ли­вер»

Те­атр ку­кол «Пь­еро», зал

14-30

(фест./зрит.)

«Судь­ба ху­дож­ни­ка» 12+

Те­атр Све­та и Те­ни «Сол­нечные Ча­сы»

Г.Санкт-Пе­тер­бург,

Те­атр ку­кол «Пь­еро», зал

18-00

Тор­жес­твен­ное зак­ры­тие  фес­ти­валя

Те­атр ку­кол «Пь­еро», зал

 

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