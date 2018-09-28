Еще до официального начала отопительного сезона в некоторые лечебно-профилактические учреждения Оренбурга подано тепло. С понедельника в ночное время отапливаются корпуса Оренбургского перинатального центра на пр.Гагарина, а с 27 сентября — корпуса областной инфекционной больницы.

Предприятия Оренбургского филиала «Т Плюс» готовы к подаче тепла. Подключение объектов социальной сферы, юридических лиц, имеющих паспорта готовности, будет осуществляться по письменным обращениям при наличии технической возможности.

Подача тепла в жилые дома начнется после распоряжения главы города о начале пробных топок. Согласно действующему законодательству отопительный период должен начинаться при температуре воздуха +8°C (и ниже) в течение 5-ти дней.

Но в многоквартирных жилых домах с индивидуальными тепловыми пунктами дата начала отопительного периода может быть установлена по решению собственников помещений многоквартирного дома при наличии технической готовности.