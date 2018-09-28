10 октября в Оренбурге пройдут очередные торги по продаже арестованного имущества. На продажу выставлены 67 лотов недвижимого имущества, сообщает пресс-служба УФССП по Оренбургской области.

Среди лотов есть элитная квартира в доме 25 по улице Правды, а также земельные участки в селе Нежинка. Со всем лотами можно ознакомиться на сайте tu56.rosim.ru

Торги будут проходить по адресу: ул. Карагандинская, 49/1/Курганская 1/1, 3 этаж (кабинет №303). Начало, в 11 часов утра.

Чтобы принять участие в торгах, нужно до 3 октября (включительно) подать заявку на участие. Всю интересующую дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (3532) 779895 (с 9 до 16 часов в рабочие дни).