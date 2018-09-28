Двое подростков по просьбе взрослого пошли на преступление. В результате мужчина и подростки оказались на скамье подсудимых.

Ранее судимый житель Первомайского района подговорил двоих подростков, чтобы те сняли со стоявшего в поле автомобиля колеса на литых дисках. За это он пообещал денежное вознаграждение. Парни выполнили задание взрослого односельчанина и скрутили колеса. Но вскоре воришек раскрыли.

Накануне состоялся суд. Свою вину подсудимые признали полностью. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, по совокупности преступлений с учетом рецидива преступлений назначил взрослому подстрекателю наказание 2 года и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Молодым исполнителям преступления назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей каждому.