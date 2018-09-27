Безналичная оплата – неотъемлемая составляющая жизни современного человека. Любители инноваций ликуют, ведь спектр услуг с каждым днем всё больше расширяется, а оплачивать услуги становится всё проще. Бесконтактная оплата в транспорте вызывает ещё больший восторг – теперь насущная проблема мелочи решается одним касанием.

В августе 2018 года оренбуржцы воспользовались безналичной оплатой проезда в общественном транспорте более 90 тысяч раз, что в 12 раз превосходит аналогичный показатель апреля текущего года. Терминалами с функцией бесконтактной оплаты сейчас оборудованы 555 бортов общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области, из них 232 борта – муниципальный транспорт Оренбурга и Орска.

Напомним, с января 2018 года жители и гости Оренбурга могут оплачивать проезд в общественном пассажирском транспорте как банковскими картами, так и NFC устройствами. На старте проекта такую систему оплаты поддерживало всего 85 автобусов, работающих в областном центре. Уже в июле безналичная оплата была реализована в муниципальном транспорте Оренбурга и Орска.

Пассажирам для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Также можно использовать смарт-часы с платежной функцией или другие NFC устройства. Терминалы принимают к оплате карты всех основных платежных систем, представленных на территории Российской Федерации.