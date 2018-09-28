Юрий Берг поздравил областной совет старейшин с пятилетие

28 сентября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в праздничном заседании, посвященном пятилетию образования совета старейшин.

На заседание в качестве почетных гостей были приглашены члены областного Правительства, руководители органов исполнительной власти, представители депутатского корпуса и общественных организаций.

Глава региона поздравил совет старейшин при губернаторе Оренбургской области с первой значимой датой.

– Сегодняшнее заседание особенное. Оно посвящено пятилетию со дня образования совета. Это достаточный срок для того, чтобы оценить, насколько своевременным и целесообразным было создание совета старейшин. У каждого из вас за плечами большой жизненный опыт. Вы обладаете знаниями и мудростью, которые сегодня востребованы. Старейшины всегда высказывают собственное мнение по обсуждаемым проблемам. Именно благодаря учету разных точек зрения нам удаётся принимать взвешенные решения, – отметил Юрий Берг.

Губернатор подчеркнул, что работа совета старейшин, так же как и Правительства Оренбургской области, направлена на благо земляков. Социальные вопросы – основные в повестке каждого заседания совета, и они всегда перекликаются с главными задачами развития области.

В завершение Юрий Берг сердечно поблагодарил заслуженных ветеранов за активную гражданскую позицию и вручил старейшинам грамоты и благодарственные письма.