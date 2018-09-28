Инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 2800 коров реализуется в Оренбургской области с мая 2018 года.

В настоящее время к новому комплексу проводятся коммуникации, выполняется отсыпка дорог, монтаж животноводческих корпусов, ведется строительство крытой площадки для содержания телят, монтаж доильного зала, строительство кормовой площадки. Планируется, что в трех животноводческих корпусах будет содержаться 3000 животных.

26 сентября для нового молочного комплекса завезено 250 нетелей голштинской породы из Воронежской области.

Завоз первой партии животных, 1500 нетелей, планируется на сентябрь, еще 1500 – на октябрь-ноябрь.

Инвестором проекта выступает крупнейший производитель молока в России ООО «ЭкоНива-АПК», президентом которой является Штефан Дюрр. Приоритетные направления развития ЭкоНивы в Оренбургской области – это мясное и молочное животноводство.