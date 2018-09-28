В Ташлинском районе продолжается строительство первой очереди дороги на Иртек

Строительство дороги, ведущей от трассы «Илек-Ташла-Соболево» к поселку Иртек в Ташлинском районе, было начато в августе этого года. Маршрут автодороги пройдет через села Луговое и Болдырево. В этом году планируется построить 14 километров, ещё столько же – в 2019 году.

Новая дорога будет соответствовать всем современным требованиям. Основание обустроят из органоминеральной смеси, укрепленной битумом и цементом, а сверху уложат двухслойное покрытие из практичного асфальтобетона.

В настоящее время заканчивается устройство нижнего основания – это 80% от общего объема работ. На шестикилометровом участке уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Работы по укладке верхнего слоя завершены на 3 километрах дороги. Строительство первой очереди дороги до села Болдырево планируется завершить к ноябрю этого года.