На встрече обсуждалась тема: «Риски при удалении доброкачественных новообразований в условиях косметологических клиник. Онконастороженность».

Теоретическая часть включала классификацию доброкачественные и злокачественные образования. Виды невусов, пигментных пятен. Разновидности рака кожи, риски возникновения, особенности протекания заболевания и лечения.

На практической части рассматривали клинические случаи с демонстрацией слайдов.

Практический разбор примеров образований в рамках работы с залом показал сложность выявления заболевания «на глаз» . Специалисты должны знать основные опасные симптомы и предлагать клиенту обследование при малейшем подозрении на злокачественные новообразования.

Озвучивали последние статистические данные. В области за 2017 г 3000 чел заболели раком кожи. 9 из них уже умерли от метастатической меланомы. Ошибочное мнение, что рак кожи поражает только пожилых. Рак «молодеет». И, что самое страшное, поздняя диагностика не дает шансов на выживание, так как меланома очень быстро дает метастазы.

Онкологи отмечают, что причина печальной статистики в том числе потому, что дерматокосметологи, основная цель которых заработок денег на конкретной процедуре, не внимательны к здоровью пациента. Не проявляют онконастороженности, неправильно ведут таких пациентов, пренебрегают такими методами диагностики как дерматоскопия и последующая биопсия с гистологическими исследованиями.

Особенно халатное отношение от специалистов на дому. Подозрительные образования покрывают гелем и лаками в маникюрных кабинетах, скрывая от наблюдения и усугубляя стадию заболевания.

«Косметологи, будьте бдительны!» — призывает Белоусова М. А. и дает рекомендации к работе для своевременного выявления заболевания.

Доктор дерматокосметолог перед проведением процедуры должен провести осмотр с использованием дерматоскопа (как минимум с 30 кратным увеличением). При малейшем подозрении на онкопроцесс отправлять к онкологу. При удалении даже доброкачественного образования отправлять на гистологические исследование.

Так же врачи получили ценную информацию, как именно оформлять направление и какие анализы необходимо пройти предварительно.

Женский клуб «Пятый сезон» планирует организовывать подобные встречи и в будущем. Для всех участников вход на мероприятие был бесплатный.

– В первую очередь мы врачи и несем ответственность за жизнь и здоровье наших пациентов, – комментирует директор женского клуба «Пятый сезон» Адегамова Рина Рифкатовна, призывая коллег к более активному участию в подобных мероприятиях.