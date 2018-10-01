Почему в Оренбурге с перинатальным центром выросла смертность младенцев

Чиновниками Счетной палаты отмечено возрастание ранней детской смертности относительно населения девяти регионов, недавно оснащенных перинатальными центрами – в ряду таковых значится и Оренбургская область.

Коллегам из Министерства здравоохранения было направлено предложение выяснить причины снижения ведомственных показателей.

Согласно материалам РБК, целью федеральной программы создания региональных перинатальных центров было обеспечение доступного качественного медицинского обслуживания, а также снижение смертности целевой категории пациентов. Тем не менее, свыше трети подобных регионов с первого по четвертый месяц года характеризовалось увеличением негативной тенденции в сравнении с прошлым годом. Так, согласно Росстату, значения критерия для Оренбургской области практически на два пункта превысили таковые в сравнении с 2017 годом. Ко второму полугодию смертность новорожденных снизилась почти на два процента.

Среди девяти регионов с превышенными показателями ранней детской смертности остаются Кабардино-Балкария, Калужская, Челябинская, Пензенская, Тамбовская и Самарская области, Республика Хакасия. Исходя из майских указов президента, смертность младенцев к 2024 году должна составить не более 4,5 случаев на тысячу. Первое полугодие нынешнего года насчитывало 5, 6 случая к тысяче новорожденных, а прошлогодняя отчетная цифра в Оренбургской области ‒ 7, 4.

Строительство Областного перинатального центра началось в ноябре 2014 года. Монтаж медицинского оборудования в семиэтажном здании начался уже в июне 2016 года. Оренбургский перинатальный центр, возведенный на базе областной клинической больницы №2. Учреждение возводилось в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Его структура полностью соответствует современным требованиям.