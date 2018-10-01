В Москве Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» представил книгу Гарри Бардина «И вот наступило потом».

Уже к исходу первого часа творческой встречи с классиком мировой мультипликации вся партия книг, завезенных в крупнейший книжный магазин страны «Библио-Глобус» специально для презентации, была в буквальном смысле слова сметена с прилавков. Получилась необычная презентация книжной новинки, выпущенной на родине Гарри Бардина Оренбургским книжным издательством им. Г.П. Донковцева. Ведь кроме книги автор показал собравшимся и свой новый мультфильм – 15-минутный «Болеро 17». Гости презентации стали по сути вторыми зрителями картины после премьерного показа, прошедшего 21 сентября в киноцентре «Эльдар». В переполненном зале «Библио-Глобуса» почти два часа начинающие юные мультипликаторы и просто поклонники творчества Гарри Бардина сидели, стояли на равных с такими мэтрами российской культуры как Юлий Ким, Юрий Ряшенцев, Авангард Леонтьев. А по окончанию встречи мэтры ровно час терпеливо ждали, пока Гарри Яковлевич раздаст автографы всем желающим и наступит их черед.

Фото: Благотворительный фонд «Евразия» 1 из 10

А двухчасовой разговор шел о жизни, о людях, сыгравших в жизни Гарри Бардина важную роль. О Екатерине Гениевой, с чьей легкой руки книга его воспоминаний вышла впервые в издательстве библиотеки иностранной литературы им. Рудомино еще в 2013 году. О Сергее Образцове, давшем Бардину «путевку» в режиссерскую жизнь. О Владимире Спивакове, записавшем музыку к мультфильмам «Гадкий утенок» и «Рондо» и даже… озвучивавшем роль Петуха. Об Анатолии Папанове, озвучивавшем знаменитого Водяного. Конечно, Гарри Яковлевич рассказал и о маме, которая на пути в эвакуацию в Магнитогорск родила его 11 сентября 1941 года в Оренбурге, именовавшемся тогда Чкаловым. А еще он говорил о свободе – внутренней свободе художника, свободе личности. Все это теперь можно прочитать в книге – написанной ярко, увлекательно, легко и с особым бардинским юмором. И, конечно, пересмотреть мультфильмы Гарри Бардина. Вместе с представленным сегодня «Болеро 17» их стало 25. Такой вот маленький юбилей.