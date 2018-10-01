В перекрестный год России и Японии с 4 по 10 октября пройдет XV, юбилейный, фестиваль «Дни Японии в Оренбурге».

Он организован Оренбургским государственным университетом при содействии министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, посольства Японии в Москве, Оренбургского отделения Общества «Россия-Япония»,Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде.

Как рассказала директор Японского информационного центра ОГУ Людмила Докашенко, программа юбилейного фестиваля очень насыщенная. Одно из самых значимых мероприятий — бизнес-семинар «Развитие персонала организации на основе принципов кайдзен», который проведут президент консалтинговой компании «ЛОГО» Кодзи Цумагари и бизнес-партнер компании Хироси Томинага. Авторитетные спикеры традиционно соберут руководителей компаний, менеджеров высшего и среднего звена, преподавателей экономических специальностей вузов.

Будет представлена обширная культурная программа. Ценителей классической музыки порадует концертполюбившейся оренбуржцам японской пианистки Шино Хидака с камерным оркестром Оренбургской областной филармонии, а киноманов — фестиваль японского кино, на котором зрители смогут увидеть шесть самобытных японских фильмов. Также состоятся мастер-классы по каллиграфии и оригами, литературно–историческая гостиная, пройдут книжная выставка и мастер-класс по японской кухне, на этот раз готовить будут блюда для детей.

В фестивале примут участие почетные гости — директор Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде Ютака Кунугида и министр, заведующий информационным отделом Посольства Японии в России Тосио Ямамото.

Программа фестиваля «Дни Японии в Оренбурге» (12+)

4 октября

19.00 – открытие фестиваля «Дни Японии в Оренбурге», концерт пианистки Шино Хидака с камерным оркестром Оренбургской областной филармонии.

Адрес: Оренбургская областная филармония, ул. Маршала Жукова, 34.

5 октября

17.30 – мастер-класс по каллиграфии.

18.30 – открытие фестиваля японского кино, х/ф «Сказка о самурайской кухне».

Адрес: киноцентр «Космос», пр. Парковый, 5А.

6 октября

17.30 – мастер-класс по оригами.

Адрес: к/ц «Космос», пр. Парковый, 5А.

18.30 – х/ф «Электричка Ханкю».

Адрес: киноцентр «Космос», пр. Парковый, 5А.

7 октября

18.30 – х/ф «Жена Вийона».

Адрес: киноцентр «Космос», пр. Парковый, 5А.

8 октября

10.00 – бизнес-семинар «Развитие персонала организации на основе принципов кайдзен».

Адрес: научная библиотека ОГУ, пр. Победы, 13, ауд. 170521.

18.30 – х/ф «Термы Рима».

Адрес: киноцентр «Космос», пр. Парковый, 5А.

9 октября

10.00 – продолжение бизнес-семинара «Развитие персонала организации на основе принципов кайдзен».

Адрес: научная библиотека ОГУ, пр. Победы, 13, ауд. 170521.

18.30 – х/ф «Никто меня не защитит».

Адрес: киноцентр «Космос», пр. Парковый, 5А.

10 октября

11.00 – открытие книжной выставки «Япония: традиции, искусство, литература».

11.30 – литературно-историческая гостиная «Удивительная поэзия Японии».

Адрес: научная библиотека ОГУ, пр. Победы, 13, ауд.170515.

18.30 – х/ф «Мамесиба».

Адрес: киноцентр «Космос», пр. Парковый, 5А.

18.30 – мастер-класс по японской кухне для детей.

Адрес: суши-бар «Якудза», пр-д Северный, 10.