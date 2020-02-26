Работникам МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» выплачены долги по заработной плате

Прокуратура г. Оренбурга добилась восстановления нарушенных трудовых прав работников автотранспортного предприятия.

В рамках мониторинга соблюдения трудового законодательства был выявлен факт наличия задолженности по заработной плате за январь 2020 года перед работниками Муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» на сумму свыше 10 млн. рублей.

Прокурор областного центра провел встречу с трудовым коллективом, разъяснил работникам их права, гарантированные нормами федерального законодательства. По итогам этого разговора 67 работников обратились в прокуратуру за защитой нарушенного права на своевременную оплату труда.

В их интересах прокурором в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. В отношении него же возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В настоящее время, несмотря на то, что акты прокурорского реагирования по существу не рассмотрены, долг перед трудящимися погашен в полном объеме.