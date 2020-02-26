В Оренбурге уничтожат 15 тонн украинского сыра

25 февраля Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области и Самарской таможней, на российско — казахстанском участке государственной границы РФ, в районе МАПП «Орск» задержано грузовое автотранспортное средство, перевозившее 15 тонн запрещенного к ввозу сыра, произведенного в Украине.

В ходе проверки документов на груз было установлено, что продукт готовый из молочного сырья (сыр) в количестве 15 тонн следует из Казахстана в Российскую Федерацию (г. Чебоксары) без ветеринарного сертификата (формы №2), подтверждающего качество и безопасность продукции.

При проведении полного досмотра продукции должностными лицами Управления было выявлено, что на коробках с перевозимой продукцией нанесена маркировка производителя продукции, а именно: молокоперерабатывающего предприятия Украины ОДО «Золотоношский маслодельный комбинат» с указанием сроков хранения и номера партии (продукт готовый из молочного сырья)

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» ввоз и оборот данной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.

Запрещенная к ввозу продукция изъята из оборота и будет комиссионно уничтожена.