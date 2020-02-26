Прокурор Оренбурга добивается ремонта 13-ти мостов

Прокуратура г. Оренбурга выявила в деятельности администрации г. Оренбурга и управления строительства и дорожного хозяйства в ее структуре нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Обследование улично-дорожной сети вскрыло недостатки в виде повреждений дорожного полотна, превышающих предельно-допустимые значения, занижения обочины относительно проезжей части, наличия искусственных неровностей.

Наличие выбоин, проломов и просадок асфальта на мостах и путепроводах свидетельствуют о несоответствии дорожного покрытия и конструкции мостов требованиям законодательства и ГОСТа. Такие недостатки зафиксированы на 13 сооружениях. В их числе автомобильный и пешеходный мосты через р. Урал, мост через р. Сакмара по пр. Бр. Коростелевых, путепроводы через железнодорожные пути по улицам Юркина, Цвиллинга, Терешковой, через автодорогу по пр. Гагарина, путепроводные развязки на ул. Терешковой – ул. Шевченко, по проспекту Бр. Коростелевых, на Илек по ул. Донгузской, на улицах Донгузской и Беляевской .

По мнению прокуратуры, указанные нарушения при содержании автомобильных дорог местного значения наступили из-за несоблюдения требований федерального законодательства и ненадлежащей работы органа местного самоуправления на данном направлении.

В целях восстановления законности в указанной сфере, минимизации дорожно-транспортных происшествий и травматизма на дорогах прокуратура направила в Ленинский районный суд г. Оренбурга административное исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие администрации областного центра, выразившееся в невыполнении работ по ремонту дорожных сооружений.