-1 C
Оренбург
26 февраля 2020 г.

30 млрд рублей налогов поступило в Оренбуржье за январь 2020 года

Данная ситуация стала следствием увеличения поступлений по НДПИ на 19,6% или 3,5 млрд рублей.

Главное

Главное

Магия не помогла: в Оренбуржье арестовали женщину за «колдовство»

Сотрудники полиции Первомайского района задержали «колдунью». 22 – летняя девушка в Инстаграмме перечислила 35 – летней женщине 2700 рублей за...
Узнать больше
Главное

30 млрд рублей налогов поступило в Оренбуржье за январь 2020 года

В январе 2020 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 30 млрд рублей налоговых доходов, что на 6,6% или...
Узнать больше
Главное

Работникам МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» выплачены долги по заработной плате

Прокуратура г. Оренбурга добилась восстановления нарушенных трудовых прав работников автотранспортного предприятия. В рамках мониторинга соблюдения трудового законодательства был выявлен факт...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

В январе 2020 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 30 млрд рублей налоговых доходов, что на 6,6% или 1,9 млрд рублей больше поступлений января прошлого года.

Данная ситуация стала следствием увеличения поступлений по НДПИ на 19,6% или 3,5 млрд рублей.

По НДС отмечено снижение на 19,5% или 1,3 млрд рублей в связи с возвратом на расчетный счет организации, занимающейся производством чугуна, стали и ферросплавов, в сумме 1,1 млрд рублей.

Поступления в федеральный бюджет выросли на 9,1% (на 2,2 млрд рублей) и составили 26,6 млрд рублей.

В консолидированный бюджет области поступило 3400 млн рублей, что на 9,8% или 371 млн рублей меньше поступлений аналогичного периода прошлого года за счет снижения поступлений в областной бюджет на 17,5% или 491 млн рублей.

Снижение обусловлено уменьшением поступлений по налогу на прибыль организаций в 2,2 раза или на 570 млн рублей в связи со снижением поступлений от организации, осуществляющей добычу газа, на 449 млн рублей в результате произведенного зачета из переплаты, образовавшейся в связи с представлением налоговой декларации за 9 месяцев 2019 года к уменьшению, по причине снижения объема реализации газа на экспорт на 2%, цены реализации газа в дальние зарубежья на 16% и влияния курсовых разниц.

В бюджеты муниципальных образований поступления увеличились на 12,5% или 120 млн рублей.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование в январе 2020 года поступило 3,6 млрд рублей, что на 19,8% или 0,6 млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года.

ИсточникУправление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
Предыдущая новостьПрокурор Оренбурга добивается ремонта 13-ти мостов
Следующая новостьМагия не помогла: в Оренбуржье арестовали женщину за «колдовство»

Последние новости

Новости

Орчанин приобрел украденный телефон iPhone

Мировой судья Октябрьского района г. Орска вынес приговор в отношении орчанина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ...
Узнать больше
Новости

Знакомится в кафе Орска взрослым мужчинам опасно

Летом 2019 года 21 летняя уроженка города Орска познакомилась в заведении с мужчиной 56 лет, который решил угостить ее шашлыком. При этом мужчина пришел в...
Узнать больше
Главное

Магия не помогла: в Оренбуржье арестовали женщину за «колдовство»

Сотрудники полиции Первомайского района задержали «колдунью». 22 – летняя девушка в Инстаграмме перечислила 35 – летней женщине 2700 рублей за помощь в выигрыше лотереи «Русское...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.