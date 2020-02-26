30 млрд рублей налогов поступило в Оренбуржье за январь 2020 года

В январе 2020 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 30 млрд рублей налоговых доходов, что на 6,6% или 1,9 млрд рублей больше поступлений января прошлого года.

Данная ситуация стала следствием увеличения поступлений по НДПИ на 19,6% или 3,5 млрд рублей.

По НДС отмечено снижение на 19,5% или 1,3 млрд рублей в связи с возвратом на расчетный счет организации, занимающейся производством чугуна, стали и ферросплавов, в сумме 1,1 млрд рублей.

Поступления в федеральный бюджет выросли на 9,1% (на 2,2 млрд рублей) и составили 26,6 млрд рублей.

В консолидированный бюджет области поступило 3400 млн рублей, что на 9,8% или 371 млн рублей меньше поступлений аналогичного периода прошлого года за счет снижения поступлений в областной бюджет на 17,5% или 491 млн рублей.

Снижение обусловлено уменьшением поступлений по налогу на прибыль организаций в 2,2 раза или на 570 млн рублей в связи со снижением поступлений от организации, осуществляющей добычу газа, на 449 млн рублей в результате произведенного зачета из переплаты, образовавшейся в связи с представлением налоговой декларации за 9 месяцев 2019 года к уменьшению, по причине снижения объема реализации газа на экспорт на 2%, цены реализации газа в дальние зарубежья на 16% и влияния курсовых разниц.

В бюджеты муниципальных образований поступления увеличились на 12,5% или 120 млн рублей.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование в январе 2020 года поступило 3,6 млрд рублей, что на 19,8% или 0,6 млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года.