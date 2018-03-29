В Оренбурге директору автошколы грозит до 9 лет за подкуп

Директор одной из автошкол Оренбурга подозревается в коммерческом подкупе. Возбуждено уголовное дело по статье п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, сообщает

Все произошло в марте этого года. Девушка обратилась к руководителю автошколы с вопросом о прохождении курса обучения водителя по категориям «А» и «В» без фактического посещения занятий, чтобы получить право сдачи экзаменов в ГИБДД. Руководитель согласился на это пойти за 13 тысяч рублей.

Девушка согласилась на условия, однако сообщила о поступившем противоправном предложении в полицию. 27 марта факт передачи денег был зафиксирован правоохранителями. После чего злоумышленник был задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения

36-летнему руководителю автошколы грозит до 9 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.