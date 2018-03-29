Поезда Свердловской пригородной компании, курсирующие по полигону ЮУЖД, переходят на летний график движения. В связи с этим будут введены «дачные поезда», а также дополнительные остановки для действующих пригородных поездов.
С 1 апреля по 31 октября назначаются дополнительные остановки на следующих остановочных пунктах в Оренбургской области:
- о.п. 28 км для пригородных поездов № 6762, № 6763, № 6767, № 6768, № 6769, № 6789, № 6790 на направлении Оренбург – Кувандык;
- о.п. 227 км, о.п. 229 км для пригородных поездов № 6601, № 6606, № 6605, № 6602 на направлении Кувандык – Орск;
- о.п. Берды для пригородных поездов № 6704, № 6705 на направлении Оренбург – Новосергиевская.