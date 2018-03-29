Поезда Свердловской пригородной компании, курсирующие по полигону ЮУЖД, переходят на летний график движения. В связи с этим будут введены «дачные поезда», а также дополнительные остановки для действующих пригородных поездов.

С 1 апреля по 31 октября назначаются дополнительные остановки на следующих остановочных пунктах в Оренбургской области: