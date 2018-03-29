Оренбуржец приговорен за проникновение в дом против воли собственника

49-летний житель поселка Чебеньки незаконно проник в частный дом, против воли проживающей в нем пожилой женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Мировым судьей судебного участка № 1 Оренбургского района вынесен приговор в отношении подсудимого.

Мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Мировой судья, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.