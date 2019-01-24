Проект «Школа грамотного потребителя» продолжает отвечать на вопросы оренбуржцев, посвященные работе жилищно-коммунальной сферы и управлению многоквартирным домом.

На этот раз обучающий семинар прошел в Новотроицке – впервые в истории проекта.

— Это не только первый семинар, который мы проводим для жителей Новотроицка – он еще и впервые организован совместно с Центром общественного контроля ЖКХ, — рассказывает региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Оренбургского городского Совета Игорь Коровяковский. – И по отклику со стороны новотройчан мы понимаем, что семинар здесь действительно востребован. Сегодня к нам присоединились 25 представителей местных управляющих компаний и больше 40 горожан – это старшие по домам и просто активные, неравнодушные жители.

В программе обучающего семинара нашлось место обсуждению общих вопросов: что входит в понятие «управление многоквартирным жилым домом», как должны складываться договорные отношения управляющей компании и собственника.

Говорили приглашенные эксперты и о более частных ситуациях: как создать Совет дома, как проводить общие собрания, как согласовываются сметы, тарифы и акты.

Организаторы «Школы грамотного потребителя» признаются: в каждом городе свои особенности, однако неизменным остается одно – желание жителей самим принимать осознанное и грамотное участие в управлении своим многоквартирным домом.

Напомним, что семинары в рамках проекта проходят в Оренбурге 4 раза в год. И за пределами областного центра «Школа» работает не впервые: обучающие семинары уже проходили в Орске и Гае, тематический «круглый стол» был организован в Бузулуке.