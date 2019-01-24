Во встрече оренбургского отделения ВОПИиК с главой Оренбурга Дмитрием Кулагиным, руководителями профильных служб администрации города приняли участие депутаты Законодательного Собрания Оксана Набатчикова, возглавляющая фракцию ЛДПР, и ее коллега Татьяна Иванова, представители фракции КПРФ Владимир Новиков и Сергей Романенко.

Обсуждались вопросы, связанные с ревизией исторических зданий и подготовкой персональных предложений по их сохранению. Для этого будет создана комиссия, составлен график работы. Достигнуто соглашение о включении представителя оренбургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в состав Общественной палаты города Оренбурга.

На встрече была затронута тема изменения внешнего вида областного центра по опыту европейских и многих российских городов в соответствии с дизайн-кодом. Намечены конкретные шаги по созданию современного музейного центра в доме Тимашевых, где будут проходить мероприятия и разместится литературное кафе.

Подчеркивалось, что особую важность для сохранения истории города, привлечения туристов представляет фрагмент Оренбургской крепости (Преображенский полубастион) и фундаменты собора во имя Преображения Господня, заложенного в 1746 году. Предложено создать в районе Гауптвахты и территории ООО «Оренбург Водоканала» единый музейно-выставочный и культурно-образовательный комплекс «Оренбургская крепость».

Более сложным, глобальным участники встречи считают создание на базе здания Оренбургского высшего авиационного училища по ул. Советской, 1, в котором в 1955-1957 годах учился первый космонавт Юрий Гагарин, единого музейно-выставочного и культурно-образовательного комплекса международного уровня «Космический путь». Предстоит большая работа по воплощению задуманного.

Отметим, что кадастровой палатой по Оренбургской области в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 964 объектах культурного наследия и границах 46 территорий таких объектов.

Внесение в реестр недвижимости сведений об объектах культурного наследия, их территориях, зонах охраны и защитных зонах позволяет исключить нарушения законодательства при планировании развития территорий. Кроме того, наличие полных и достоверных сведений о правовом режиме использования объектов недвижимости снижает риски инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Отсутствие информации об объектах культурного наследия в ЕГРН может привести к совершению градостроительных ошибок при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления, а также к нарушению требований, запрещающих виды деятельности, которые могут нанести ущерб физической сохранности объекта.