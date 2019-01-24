Музей истории Оренбурга предлагает принять участие в программе «В Татьянин день, студент, иди в музей!».

Акция проводится 25 января с 10:00 до 18:00. С 15:00 до 16:00 — бесплатная обзорная экскурсия по экспозициям и временным выставкам Музея истории Оренбурга.

Также организован конкурс «Зачетное фото». Автор лучшего снимка, сделанного в экспозициях музея в этот день и размещенного в группе музея в соц. сети «ВКонтакте!», будет награжден подарком — сертификатом на бесплатную индивидуальную экскурсию по историческому центру нашего города.

25 января вход в Музей истории Оренбурга по студенческому билету или при предъявлении зачетной книжки — бесплатный!