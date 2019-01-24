25 января в Оренбурге в ледовом дворце «Звездный» (по адресу ул. Комсомольская, 197/3) пройдет праздник «День студента на коньках с «Единой Россией». В программе спортивного мероприятия интересная шоу-программа, а также конкурсы с ценными призами.

В этот день вместе с партийцами на лед выйдут более 200 студентов: представители студенческих активов ведущих Вузов города Оренбурга, члены «Молодой гвардии Единой России». Поздравит молодежь с Днем российского студенчества лидер единороссов Оренбуржья, вице-спикер областного парламента Олег Димов.

Студентам вход бесплатный.