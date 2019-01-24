24 января днем, в Орске 31-летний водитель грузовика Foton не уступил дорогу трамваю. В результате ДТП никто из людей не пострадал.

Водитель грузовика двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Добровольского. В пути движения при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу трамваю, за рулем которого находился 32-летний водитель. В момент ДТП в трамвае находились два пассажира.

По факту происшествия сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Орское проводят проверку.