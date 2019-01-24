21 января 2019 года Центральный районный суд г. Оренбурга поставил точку в деле об обеспечении лекарственным препаратом несовершеннолетнего ребенка, родители которого обратились в суд с иском к Министерству здравоохранения Оренбургской области об обязании организовать обеспечение лекарственным препаратом.

Дело в том, что ребенок страдает редким заболеванием, для лечения которого используется специальная терапия. Заключением врачей установлена необходимость назначения данной терапии с препаратом, который входит в перечень лекарств, разрешенных к применению законом «Об обращении лекарственных средств», пожизненно.

Родители, в соответствии с заключением, обратились в лечебное учреждение. Однако, ввиду отсутствия данного лекарственного препарата в лечебном учреждении лечение с мая 2018 года не проводилось. Самостоятельно родители не могут обеспечить ребенку показанное ему лечение, поскольку его стоимость составляет более 10 000 000 рублей в месяц.

Чтобы отстоять свое право на получение лекарственного препарата, без которого невозможно сохранить жизнь маленькому ребенку, родители обратились в суд.

В ходе судебного заседания судом было установлено, что назначенный препарат не входит в Федеральный льготный перечень, территориальную программу госгарантий, но это не исключает того, что единственно возможным вариантом поддерживающего лечения данного заболевания и жизнь ребенка является назначение этого лекарственного средства. Отказ в лечении ребенка нарушает права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Решением суда исковые требования родителей ребенка были удовлетворены в полном объеме. Суд, признав бездействия Министерства здравоохранения Оренбургской области в обеспечении лекарственным препаратом, обязал ведомство организовать бесплатное обеспечение лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показателями.

Решение суда не вступило в законную силу.