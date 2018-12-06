5 и 6 декабря в рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей провел Дорофеевские краеведческие чтения «Провинциальная хроника и музейное пространство».

При поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области памятное мероприятие, посвященное известному оренбургскому ученому-краеведу Виктору Дорофееву, приобрело статус ежегодного и проходит в нашем регионе во второй раз.

На открытии краеведческих чтений в Губернаторском музее встретились представители 15 музеев области, а также краеведы, историки, преподаватели, специалисты, чья сфера деятельности связана с реализацией музейных проектов. Приветствуя участников встречи, начальник управления культуры, искусства и образовательной политики министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Виталий Зимаков отметил:

— Проект, посвященный уникальному человеку, ученому-краеведу Виктору Дорофееву набирает обороты, обрастает новыми красками и нюансами. Растет число его участников не только из Оренбурга, но также из других муниципальных образований области. На первых чтениях в музее появилась замечательная выставка, посвященная известному оренбургскому краеведу. В этом году мы открываем памятную доску Виктору Дорофееву на здании первого корпуса Оренбургского педагогического университета. Участники чтений приглашены на круглый стол по цифровизации в сфере культуры, который пройдет в рамках Евразийского экономического форума с акцентом на деятельность музеев и библиотек.

Заместитель директора по научной работе Оренбургского губернаторского музея Надежда Пляшешник заметила:

— Краеведческие чтения – наиболее удобная и востребованная форма общения музейных работников, где можно поделиться своими научными открытиями и профессиональным опытом. Наша главная миссия – актуализировать память об известном краеведе, общими усилиями способствовать сохранению историко-культурного наследия нашего края.

В первый день краеведческих чтений оренбургские краеведы, музейные работники, библиотекари, педагоги, историки и искусствоведы обсудили широкий круг проблем на тему изучения истории малой родины. Участники чтений вели дискуссии по вопросам реконструкции биографий исторических личностей, методов и формы работы с музейной аудиторией в интернет-пространстве, системе патриотического воспитания детей и подростков, создания музейных просветительских проектов, социокультурных исследований, формирования творческого и активного восприятия историко-культурного наследия среди молодежи.

5 декабря участники вторых Дорофеевских чтений присутствовали на знаменательном событии – открытии памятной доски Почетному гражданину города Оренбурга, члену Союза журналистов России и Союза архитекторов РФ Виктору Дорофееву. Она установлена на здании Оренбургского государственного педагогического университета на улице Советской, в котором педагог и краевед работал долгие годы.

В программе второго дня краеведческих чтений состоялась панельная дискуссия на выставке «Жизнь должна дарить радость» в выставочном зале мегамолла «Армада» и презентация экскурсионно-туристического маршрута «Дорогой памяти героев». Новый маршрут создан в ходе реализации федерального проекта «Территория Победы», инициатором которого выступил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Маршрут будет проходить по территории города Оренбурга, Сакмарского и Шарлыкского районов.

6 декабря, музейные работники приняли участие в работе круглого стола «Цифровая трансформация в культуре» — дискуссионной площадки Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии», на которой обсуждались актуальные вопросы цифровизации деятельности учреждений культуры, перспективы применения цифровых технологий и решений в сфере культуры.