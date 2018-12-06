Компания «Металлоинвест» выступила инициатором проведения семинара для экспертов, проектировщиков, служб капитального строительства и подготовки проектной документации. Семинар провели эксперты ФАУ «Главгосэкпертиза России».

В семинаре приняли участие руководители и специалисты УК «Металлоинвест» и предприятий Компании – Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК), Уральской Стали, Городского института проектирования металлургических заводов (ГИПРОМЕЗ). Также участниками семинара стали представители Байкальской горной компании (БГК), входящей в группу USM.

Семинар направлен на повышение качества подготавливаемой проектной документации по объектам предприятий Компании и минимизацию рисков получения отрицательных заключений государственной экспертизы проектной документации.

В ходе мероприятия участники обсудили последние изменения законодательных и нормативных требований в области строительства и экспертизы проектной документации, актуальные вопросы по основным разделам проектной документации: результатам инженерных изысканий, конструктивным и технологическим решениям, решениям в сфере пожарной, промышленной и радиационной безопасности, транспортной инфраструктуры и инженерных сетей. Были рассмотрены наиболее распространенные ошибки и виды замечаний при проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам горноперерабатывающей и металлургической промышленности.

«Мы признательны коллегам из Главгосэкпертизы за полезный и продуктивный диалог, который позволит профильным специалистам повысить качество подготовки проектной документации, — отметил директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства УК «Металлоинвест» Евгений Полесский. — По итогам семинара все его участники отметили целесообразность продолжения такой практики по наиболее актуальным вопросам проектирования объектов горно-металлургического комплекса».