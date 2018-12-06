Трое сорочинцев забили приятеля насмерть из-за бутылки водки

Жестокое убийство мужчины произошло в Сорочинске, в конце января 2018 года. Следователи регионального СК завершили предварительное следствие и рассказали подробности жуткого преступления.

Трое местных жителей 28, 29 и 46 лет пришли в гости к 60-летнему знакомому и его 58-летнему другу, в дом по улице Матросова, где устроили совместное застолье. Как это часто бывает между подвыпившими мужчинами возникла ссора. Троица требовала от гостеприимного хозяина пин-код от банковской карты, чтобы купить спиртное. Словесные требования они подкрепляли ударами металлической трубой. 60-летний хозяин дома умер от полученных травм. Его друг обманным путем сумел покинуть дом якобы за деньгами, что его и спасло от подобной участи. Не дожидаясь возвращения знакомого, троица покинула место преступления, но вскоре была задержана правоохранителями.

На сегодняшний день Следственными органами СК РФ по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении ранее судимых, нигде не работающих жителей Сорочинска. Фигурантов уголовного дела обвиняют в тяжких преступлениях — убийстве группой лиц и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФООРЕПОРТАЖ С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ