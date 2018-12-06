Народный бюджет и инициативное бюджетирование: Оренбуржье – в числе регионов-лидеров по внедрению передовых практик

«Инициативное бюджетирование как фактор повышения активности населения на евразийском пространстве» — круглый стол с таким названием прошел сегодня в рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии».

О внедрении данной практики в России рассказал руководитель Центра инициативного бюджетирования НИИ финансового института Минфина России Владимир Вагин.

По его словам, эта практика уже распространена в 57 субъектах РФ. Оренбуржье — один из тех регионов, где вовлечение населения в процесс принятия решений проходило раньше всех.

В России этот проект стартовал в 2016 году. Но уже по итогам 2017 было реализовано более 15 тысяч проектов, общий объем затраченных средств составил более 14 млрд рублей, из которых примерно половину составили региональные субсидии, а другую часть – средства муниципалитетов, граждан и спонсоров.

О том, как этот процесс проходит в Оренбуржье, рассказал заместитель министра финансов области Дмитрий Кулаков.

В практике реализации проекта он выделил три направления: социально значимые мероприятия (наказы избирателей); народный бюджет на муниципальном уровне; инициативное бюджетирование на региональном уровне.

Первое направление, по словам заместителя министра, уже не ново для нашего региона и очень востребовано. Всего за несколько лет социально значимые мероприятия или наказы избирателей стали важным и мощным инструментом реализации проблем муниципальных образований. С 2011 по 2018 год было отобрано и профинансировано из областного бюджета 3 299 инициатив на общую сумму 1 млрд 548 млн рублей. Это благоустройство территорий школ, парков и скверов, ремонт детских садов и школ искусств, приобретение спортинвентаря, медицинского оборудования и многое другое.

Помимо этого, у муниципальных образований области есть и свой механизм поддержки инициатив населения – народный бюджет. Минфин области стоял у истоков данного направления. Оно предполагает распределение части средств местного бюджета на конкурсной основе.

— В начале 2016 года мы разработали и рекомендовали муниципалитетам к применению модель документа для внедрения народного бюджета. В результате данное направление активно подхватили и в 2017 году реализовали 11 муниципальных образований области: города Бузулук и Новотроицк, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа, Асекеевский, Бузулукский, Бугурусланский, Грачевский, Красногвардейский, Курманаевский, Тоцкий районы. Общая стоимость проектов, отобранных населением, составила 4,9 млн рублей, из которых средства населения составили 0,6 млн рублей (12,2% от общей стоимости проектов); средства спонсоров – 0,2 млн рублей (4,1%);средства местного бюджета – 4,1 млн рублей (83,7%), — рассказал Дмитрий Кулаков.

Для того, чтобы стало возможным внедрение третьего направления — инициативного бюджетирования в Оренбургской области, минфином области была проделана серьезная работа.

Во-первых, в 2016 году область вошла в перечень участников федерального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016–2018 годах».

Специалисты областного минфина прошли обучение у идеологов инициативного бюджетирования в мире – Всемирного банка – при активной поддержке Минфина России.

Была создана необходимая нормативная правовая основа, регулирующая механизм инициативного бюджетирования в Оренбургской области.

На постоянной основе ведется взаимодействие с муниципальными образованиями области по вопросам развития инициативного бюджетирования, проведено общественное обсуждение и депутатские слушания, целый ряд обучающих семинаров с главами поселений, инициативными группами граждан.

Кроме того, внедрение и реализация инициативного бюджетирования в Оренбургской области осуществляется посредством проектного управления.

Схема реализации проекта в Оренбуржье такова: жители населенных пунктов на сходах определяют наиболее проблемные, с их точки зрения, вопросы местного значения (дороги, водопроводы, детские и спортивные площадки, парки, скверы и другое), оформляют заявку в соответствии с установленным порядком и направляют ее на рассмотрение региональной конкурсной комиссии.

Подать заявку могут сельские поселения области и городские округа, имеющие в своем составе сельские населенные пункты. Тем самым потенциально охватывается все сельское население региона.

Из областного бюджета на один проект выделяется субсидия в объеме до 1 млн рублей.

На реализацию инициатив граждан идут не только средства областного бюджета, но и средства самих граждан, спонсоров, а также средства местных бюджетов. Это является обязательным условием участия в конкурсе. Так, уровень софинансирования со стороны местного бюджета составляет не менее 10 процентов, со стороны населения – не менее 5 процентов от суммы субсидии, предоставляемой из областного бюджета. Уровень софинансирования проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников не регламентируется.

Сбор конкурсных заявок осуществляется с использованием электронной системы в режиме онлайн. Она позволяет претендентам без лишних усилий подать документы, оперативно отслеживать ход рассмотрения и результаты, получать необходимые комментарии от специалистов министерства.

Для удобства всех жителей на портале «Бюджет для граждан Оренбургской области» сформирован отдельный раздел «Инициативное бюджетирование».

Организатором конкурсного отбора является министерство финансов области. Но реализуют отобранные комиссией проекты органы исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющие государственную политику по сферам, на развитие которых направлены проекты, основанные на местных инициативах (минспорт, минкульт, минстрой).

Инициативное бюджетирование реализуется в Оренбургской области второй год. За это время было проведено 3 конкурсных отбора. С каждым годом число участников растет. Так, если в первый год было заявлено только 32 проекта, то в третьем отборе уже 121. Число муниципальных образований, подавших заявки на конкурсный отбор, тоже возросло с 15 до 36.

Популярность проекта, выразившаяся в такой активности, обусловила принятие решения об увеличении расходов областного бюджета, которые направляются на субсидирование. Два года распределяли по 30 млн рублей, на 2019 сумма увеличена до 50 млн рублей. В 2019 году планируется реализовать 69 проектов общей стоимостью 74,8 млн рублей. При этом вклад областного бюджета в реализацию проектов составляет большую часть – 49,6 млн рублей или 66,3 процента.

Дмитрий Кулаков отметил рост вовлеченности населения в процесс выбора проекта: в 2017 году в процессе участвовали 7 746 человек, в 2018 — уже 9 049. В процесс выбора проектов на 2019 год вовлечены 28 781 человек. За три года рост в 3,7 раза.

Среди проектов, которым население отдает приоритет, благоустройство дорог и мест захоронения, приведение в порядок Домов культуры, объекты водоснабжения,спортивные площадки.

В обсуждении основной темы круглого стола приняли участие координатор проекта по развитию инициативного бюджетирования в России, специалист Всемирного банка Анна Сухова, представители субъектов РФ, где практика инициативного бюджетирования получила широкое распространение.