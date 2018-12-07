Оренбургский «Факел-Газпром» разгромил французский «Эннебон»

Оренбургский клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» победно завершил игры группового этапа Лиги европейских чемпионов сезона 2018-2019 годов. 6 декабря в Оренбурге со счетом – 3:1 был повержен четырехкратный чемпион Франции суперклуб «Эннебон».

Заранее решив вопрос по выходу с первого места группы «D» в финальную часть Евролиги, оренбургский клуб предстал перед своими болельщиками в несколько измененном составе. И, надо сказать, теннисисты своей игрой болельщиков не огорчили.

Алексей Ливенцов , Денис Ивонин и Ан Ян играли просто здорово. Ан Ян и Алексей Ливенцов убедительно переиграли, соответственно, игроков своих национальных сборных ирландца Александра Гиллена и грека Георгиоса Стаматуроса. Затем воспитанник детско-юношеской специализированной спортшколы КНТ «Факел-Газпром» Денис Ивонин в равной борьбе в концовке пятого сета уступил игроку национальной сборной Бельгии, участнику Олимпийских игр, 70-й ракетке мирового рейтинга Седрику Нуйтингу, но Ан Ян, одержав победу над греческим теннисистом, ставит решающую точку в поединке.

Теперь «Факел-Газпром» ждет соперника по четвертьфиналу. Торжественная церемония жеребьевки финальной части Лиги европейских чемпионов пройдет в Вене 11 декабря 2018 года в 15:00 по среднеевропейскому времени и будет транслироваться на сайте laola1.tv.