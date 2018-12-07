В оренбургском аэропорту рассказали об обслуживании пассажиров рейса Пхукет — Оренбург

Пассажиры оренбургского аэропорта продолжают жаловаться на обслуживание. В первых числах декабря, когда температура воздуха опустилась до — 30ºС, им пришлось долго ожидать свой багаж.

— Получение багажа — это вообще сущий ад! Нас выгнали в холодное помещение, где мы несколько часов ждали свои чемоданы! Их в тележках поставили перед окнами и оставили. Только после череды скандалов багаж загрузили в комнату выдачи, и следом запустили всю толпу. Что там творилось, даже страшно рассказывать! Крики, теснота, холод, невозможность найти свой чемодан, истерики… Мы потратили на это три часа! рассказал порталу Orenday один из пассажиров по имени Денис.

В пресс-службе «Аэропорт Оренбург» объяснили данную ситуацию. Обслуживание пассажиров рейса № 2444 (Пхукет — Оренбург), прибывшего в аэропорт города Оренбург 2 декабря 2018 года, производилось в соответствии с требованиями нормативно-распорядительных документов Аэропорта, сообщает пресс-служба «Аэропорт Оренбург».

Рейс обслуживался согласно установленного технологического процесса, время выдачи багажа не превысило допустимого и составило 1 час 35 минут. Выдача багажа производилась в здании аэровокзала, ожидали пассажиры багаж в помещении второго накопителя, также расположенного в здании аэровокзала, обеспеченного соответствующими коммуникациями.

В целях улучшения условий для пассажиров аэропорта города Оренбурга, комфорта и быстроты обслуживания, руководство аэропорта и региональные власти проводят работу в данном направлении. Одним из результатов стало включение аэропорта Оренбург в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

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