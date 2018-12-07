В оренбургском аэропорту рассказали об обслуживании пассажиров рейса Пхукет — Оренбург

Пассажиры оренбургского аэропорта продолжают жаловаться на обслуживание. В первых числах декабря, когда температура воздуха опустилась до — 30ºС, им пришлось долго ожидать свой багаж.

— Получение багажа — это вообще сущий ад! Нас выгнали в холодное помещение, где мы несколько часов ждали свои чемоданы! Их в тележках поставили перед окнами и оставили. Только после череды скандалов багаж загрузили в комнату выдачи, и следом запустили всю толпу. Что там творилось, даже страшно рассказывать! Крики, теснота, холод, невозможность найти свой чемодан, истерики… Мы потратили на это три часа! — рассказал порталу Orenday один из пассажиров по имени Денис.

В пресс-службе «Аэропорт Оренбург» объяснили данную ситуацию. Обслуживание пассажиров рейса № 2444 (Пхукет — Оренбург), прибывшего в аэропорт города Оренбург 2 декабря 2018 года, производилось в соответствии с требованиями нормативно-распорядительных документов Аэропорта, сообщает пресс-служба «Аэропорт Оренбург».

Рейс обслуживался согласно установленного технологического процесса, время выдачи багажа не превысило допустимого и составило 1 час 35 минут. Выдача багажа производилась в здании аэровокзала, ожидали пассажиры багаж в помещении второго накопителя, также расположенного в здании аэровокзала, обеспеченного соответствующими коммуникациями.

В целях улучшения условий для пассажиров аэропорта города Оренбурга, комфорта и быстроты обслуживания, руководство аэропорта и региональные власти проводят работу в данном направлении. Одним из результатов стало включение аэропорта Оренбург в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».