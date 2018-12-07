ДТП произошло накануне вечером в Новотроицке, на регулируемом перекрестке улиц Железнодорожная – Суворова. Столкнулись микроавтобус «ГАЗель» и автомобиль «Шевроле Нива».

Микроавтобус «ГАЗель» под управлением 47-летнего водителя двигался по улице Железнодорожной, столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 59-летнего водителя, который двигался по улице Суворова.

В результате пострадала пассажирка автомобиля «Шевроле» — 59-летняя женщина. С ушибом грудной клетки она обращалась в ГАУЗ БСМП города Новотроицка.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

ФОТО С МЕСТА ДТП