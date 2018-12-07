Администрация Южного округа города Оренбурга объявляет конкурс на лучшее новогоднее оформление частного домовладения. Время и опыт показали, что красивый и запоминающийся праздник можно создать, только объединив усилия всех граждан.

Конкурс проводится с 10 по 28 декабря 2018 года.

Показатели, учитываемые при оценке новогоднего оформления:

использование снежных (ледяных) фигур;

оформление деревьев;

установка искусственных или живых елей;

использование объемных скульптур, выполненных по различным технологиям;

световое оформление фасада (световой дождь, световые фигуры);

световое оформление входной группы;

оригинальное размещение новогодних поздравлений;

дополнительная подсветка;

единство композиции и стиля.

Итоги конкурса будут подведены до 11 января 2019 года на основании представленных заявок. По итогам конкурса победители награждаются ценными призами.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам:

30-41-50, 30-42-32 – для жителей Ленинского района

30-42-33, 30-41-54 – для жителей Центрального района