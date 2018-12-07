Администрация Южного округа города Оренбурга объявляет конкурс на лучшее новогоднее оформление частного домовладения. Время и опыт показали, что красивый и запоминающийся праздник можно создать, только объединив усилия всех граждан.

Конкурс проводится с 10 по 28 декабря 2018 года.

Показатели, учитываемые при оценке новогоднего оформления:

  • использование снежных (ледяных) фигур;
  • оформление деревьев;
  • установка искусственных или живых елей;
  • использование объемных скульптур, выполненных по различным технологиям;
  • световое оформление фасада (световой дождь, световые фигуры);
  • световое оформление входной группы;
  • оригинальное размещение новогодних поздравлений;
  • дополнительная подсветка;
  • единство композиции и стиля.

Итоги конкурса будут подведены до 11 января 2019 года на основании представленных заявок. По итогам конкурса победители награждаются ценными призами.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам:

30-41-50, 30-42-32 –  для жителей Ленинского  района
30-42-33, 30-41-54 – для жителей  Центрального района

Загрузка...

Похожие новостиНовости автора