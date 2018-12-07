Администрация Южного округа города Оренбурга объявляет конкурс на лучшее новогоднее оформление частного домовладения. Время и опыт показали, что красивый и запоминающийся праздник можно создать, только объединив усилия всех граждан.
Конкурс проводится с 10 по 28 декабря 2018 года.
Показатели, учитываемые при оценке новогоднего оформления:
- использование снежных (ледяных) фигур;
- оформление деревьев;
- установка искусственных или живых елей;
- использование объемных скульптур, выполненных по различным технологиям;
- световое оформление фасада (световой дождь, световые фигуры);
- световое оформление входной группы;
- оригинальное размещение новогодних поздравлений;
- дополнительная подсветка;
- единство композиции и стиля.
Итоги конкурса будут подведены до 11 января 2019 года на основании представленных заявок. По итогам конкурса победители награждаются ценными призами.
Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам:
30-41-50, 30-42-32 – для жителей Ленинского района
30-42-33, 30-41-54 – для жителей Центрального района