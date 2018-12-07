9 декабря в 11:00 в Оренбургском театре кукол «Пьеро» (пр. Победы, 133а) состоится премьерный показ спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+) по мотивам одноименного произведения А.С. Пушкина.

Режиссер спектакля – Павел Овсянников (г. Санкт-Петербург), сценография – Любовь Запускалова (г. Волгоград), художник по костюмам – Марина Ярилова (г. Оренбург). В спектакле заняты: Ирина Байрамова, Олеся Баранова, Елена Петрова, Алексей Николаев, Александр Семёнов, Дмитрий Толкунов.

Обаятельный шарманщик заведет свой старинный музыкальный инструмент, и на сцене начнутся чудеса…

Яркий, музыкальный, пронизанный тонким юмором спектакль по известной сказке А.С. Пушкина адресован детям от 6 лет, но, безусловно, эта постановка и для семейного просмотра. Взрослые зрители смогут открыть для себя новые глубинные смыслы вечно актуальной истории.