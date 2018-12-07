7 декабря в Оренбурге проходит мероприятие, приуроченное к проведению Всемирного дня борьбы со СПИДом (14+).

В ТРК «Сокол» (ул. Карагандинская, 22) проводится выезд мобильного флюорографа ГБУЗ «Оренбургский городской клинический противотуберкулезный диспансер».

Любой желающий при наличии паспорта и СНИЛС сможет бесплатно сделать флюорографию.

— Такие выезды мы проводим регулярно, с периодичностью примерно один раз в квартал, — говорит начальник отдела по охране здоровья граждан управления по социальной политике администрации Оренбурга Татьяна Даньшина. — Подобные мероприятия пользуются спросом у горожан. Это помогает выявить туберкулез на ранних стадиях. Мобильный флюорограф очень удобен тем, что он малодозовый, выдача результата проходит буквально через 3-5 минут, расположить его можно в любом районе города. Для подобных выездов стараемся выбирать популярные у жителей Оренбурга территории. Мы благодарим за помощь Оренбургский городской клинический противотуберкулезный диспансер.

Время работы флюорографа 7 декабря с 10:00 до 15:00.