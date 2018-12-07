С 7 по 9 декабря в Оренбурге пройдет первенство России по каратэ среди спортсменов 14-20 лет.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки (14 — 15 лет), юниоры и юниорки (16 — 17 лет, 18 — 20 лет). Всего более 800 спортсменов из 55 регионов России.

Турнир проводится с целью формирования кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации каратэ и сильнейших спортсменов для участия на первенстве Европы среди юношей, девушек, юниоров и юниорок (8-10 февраля 2019 года, Дания, г. Ольборг).

Официальное открытие первенства России состоится 8 декабря в 14.00 на центральной арене СКК «Оренбуржье» (г. Оренбург, пр. Гагарина, 21/1).