Жильцы дома №2/3 на улице Тамарова областного центра обеспокоены тем, что на протяжении нескольких лет вода с кровли заливает квартиры верхних этажей и подъезд. Но обращения в управляющую компанию и мэрию не привели к устранению проблемы. Поэтому жильцы обратились к активистам Общероссийского народного фронта в Оренбургской области.

В подъезде на стенах и кафельном полу присутствуют следы протечек. Из-за воды отходит от стен штукатурка и обои.

– Осенью в квартире сделали ремонт, но практически сразу в прихожей оголились стены, а на кухне под натяжным потолком собралась вода, вынуждены были спускать, чтобы она не разорвала декоративную конструкцию. Но самое страшное то, что кирпичная кладка между квартирой и подъездом разбухла от постоянной влаги, строительный материал высыпается прямо на пол, – рассказала собственница квартиры №27 Валентина Бросалина.

Пятиэтажный дом по адресу: улица Тамарова, 2/3, был сдан в эксплуатацию в 2000 г. Проблемы с крышей возникают с 2015 г. По словам заявителей, усугубляется она в период выпадения осадков, когда талый снег и вода стекают под электрощитовые, расположенные на лестничных площадках.

В ходе осмотра третьего подъезда дома были зафиксированы опасные трещины конструктивных элементов, на которые необходимо обратить внимание управляющей компании, установив «маячки» для наблюдения за движениями глубоких разрывов. А также провести детально-инструментальное обследование данных трещин.

– Мы связались с представителями управляющей компании ООО «УК «Корвет» и администрации округа. Там сообщили, что о проблеме знают и подготовят ответ о мерах, которые будут приниматься для устранения данной проблемы. Однако сегодня, пообщавшись с собственниками, было установлено, что люди уже обращались и в управляющую компанию, и в единую диспетчерскую службу Оренбурга, но действенных мер до сегодняшнего дня принято не было. Мы убедились, что жилой фонд обслуживается ненадлежащим образом: сетевой кабель не убран в короба, захламлены межэтажные площадки, жителями самовольно установлены деревянные и даже железные тамбуры, что создает препятствия для работы экстренных служб в случае чрезвычайного происшествия, – сообщила эксперт регионального отделения ОНФ в Оренбургской области Татьяна Савельева.

По факту сложившейся ситуации общественники направили обращения в надзорные органы по Оренбургской области с просьбой взять проблему под контроль и принять меры по ее решению.