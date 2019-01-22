Одному из крупнейших ведомств региона 22 января исполняется 267 лет. Именно в этот день в 1752 году зафиксировано Подписание Сенатом Указа «Об учреждении в Оренбурге почты в разные места».

Сейчас в Оренбургский филиал Почты России входят 15 почтамтов, 3 Участка курьерской доставки, магистрально-сортировочный центр. Услуги предоставляют 903 отделения связи, из которых 772 находятся в сельской местности. Действуют 3 передвижных ОПС. В 2018 году в регионе открылись 2 отделения нового формата. В модернизированных отделениях применены мировые стандарты качества обслуживания клиентов. Здесь установлено современное оборудование, которое позволяет клиентам комфортно получить как привычные, так и новые почтовые услуги.

Общая численность работников филиала 5863 человек, из них 2363 – почтальоны, 707 – операторы связи. Протяженность 251 почтовых маршрутов филиала составляет 46 тыс. км. Создано обособленное структурное подразделение «Автобаза», включающее в себя 291 единиц техники.