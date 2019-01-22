В Орске произошло ДТП в котором пострадал 7-летний пассажир, с переломом костей таза, ушибом мягких тканей головы, госпитализирован в городскую больницу.

ДТП произошло 21 января в 20:40 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Спортивная – ул. Шелухина. Водитель автомобиля «Рено» не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением 35-летнего водителя, который двигался по главной дороге слева в прямом направлении. После чего «Лада» врезалась в бетонный забор.

В этом ДТП пострадал 7-летний пассажир. Несмотря на то что он находился на заднем сиденье слева и был пристегнутый ремнем безопасности при помощи бустера, у мальчика сломались кости таза, также он получил, ушиб мягких тканей головы.