С 1 января оплата производится по количеству людей, которые зарегистрированы в доме или квартире. Раньше жители платили за мусор, исходя из площади своего жилья.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ данная услуга является коммунальной, и право на компенсацию имеют граждане льготных категорий, которым действующим законодательством предусмотрена льгота на коммунальные услуги: инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, участники последствий катастрофы на ЧАЭС и приравненные лица, ветераны труда, ветераны труда Оренбургской области, реабилитированные лица, многодетные семьи. Единый социальный телефон для обращений граждан: 8 (3532) 77-03-03.

В Оренбургской области региональным оператором по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов является ООО «Природа».

Исходя из нормативов в многоквартирных городских домах норма ТКО составляет 31 кг на человека, в частном городском секторе – 36 кг. Для села – 24,17 кг на человека в многоквартирных домах и 27,39 кг – в частном секторе. Стоимость услуги по сбору, вывозу и захоронению одного килограмма отходов составляет 3,28 рубля с НДС.

Платеж за вывоз ТКО составляет:

в городах:

в многоквартирных домах – 101,56 руб. в месяц с человека;

в частном секторе – 118,08 руб. в месяц с человека.

в селах:

в многоквартирных домах – 79,27 руб. в месяц с человека;

в частном секторе – 89,83 руб. в месяц с человека.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области