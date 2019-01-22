Очередной оренбуржец попался на удочку мошенника при покупке с сайта объявлений. За электронные часы доверчивый пользователь Сети перечислил псевдо-продавцу в общей сложности свыше 7 тысяч рублей.

26-летний парень в интернете прочитал объявление о продаже электронных часов. Созвонившись с продавцом, договорился о покупке часов и в качестве предоплаты перечислил на счет неизвестного в 3500 рублей. Вскоре на телефон потерпевшего перезвонил псевдопродавец, который сообщил о получении денег и ими были оговорены условия доставки. После чего молодой человек перечислил оставшуюся сумму в размере 4250 рублей, однако до настоящего времени часы доставлены не были, на телефонные звонки злоумышленник отвечать перестал.

Оренбуржец обратился в полицию с заявлением и сообщил, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.