В Оренбуржье стартует конкурс на получение грантов начинающими фермерами, главами семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2019 году.

Государственная поддержка в виде грантов предоставляется начинающим фермерам и главам семейных животноводческих ферм с 2012 года, а с 2016 года – гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы.

Всего за период 2012 — 2018 гг. получили господдержку в виде грантов 481 фермер и 12 СПоК на общую сумму 1401,2 млн. рублей.

В 2019 году на эти цели предусмотрено 425,4 млн. рублей, в том числе 28 млн. рублей на гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК), на гранты начинающим фермерам – 209,4 млн. рублей (НФ), на гранты главам семейных животноводческих ферм – 188 млн. рублей.

Министерство сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области информирует о проведении конкурса на получение грантов начинающими фермерами, главами семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2019 году.

В соответствии с приказом от 11.01.2019 № 5 установлен срок сбора заявок на конкурс по отбору начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 11 февраля по 12 марта 2019 года.

Требования к заявителям на конкурс установлены постановлениями Правительства Оренбургской области:

по отбору начинающих фермеров от 03.10.2012 № 858-п;

по отбору семейных животноводческих ферм от 03.10.2012 № 857-п;

по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов от 18.12.2015 № 974-п;.

Необходимые нормативные документы расположены в разделе «Начинающий фермер, СЖФ, СНТ и ДНТ» и «Нормативная база».

Начинающий фермер (НФ) – это глава крестьянского (фермерского) хозяйства (включая ИП), зарегистрированный на сельской территории Оренбургской области (в сельской местности), период деятельности которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его регистрации. Максимальный размер гранта – 3,0 млн. рублей (для разведения КРС мясного или молочного направления продуктивности) и 1,5 млн. рублей (на иные направления деятельности).

Семейная животноводческая ферма (СЖФ) – производственный объект, находящийся в собственности или пользовании КФХ (включая ИП), состоящего не менее чем из 2 членов, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных. Глава КФХ (включая ИП), подавший документы на конкурсный отбор на получение гранта на СЖФ зарегистрирован на сельской территории (в сельской местности) Оренбургской области и период его деятельности, на дату подачи заявки превышает 24 месяца со дня регистрации. Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы – 30 млн. рублей (для разведения КРС мясного или молочного направления продуктивности) и 21,6 млн. рублей (на иные направления деятельности).

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохозяйственный потребительский (перерабатывающий и сбытовой) кооператив, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), или потребительское общество, если 70 процентов его выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. Максимальный размер гранта — 70 млн. рублей.

Организатор конкурса – Министерство сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Почтовый (фактический) адрес организатора конкурса: 460046, г. Оренбург, ул. 9 Января, 64.

Место подачи документов – 460046, г. Оренбург, ул. 9 Января, 64, управление по развитию малых форм хозяйствования сельских территорий, перерабатывающей промышленности и регулированию земельных отношений, министерства сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области каб.613, 616. Режим работы: с 09.00 до 18.00 (с 13.00 до 13.48 — перерыв).

Телефоны для консультаций – 78-64-38, 78-64-21, 78-60-52, 77-39-41, 77-93-34.

Начало приема документов – 11 февраля 2019 года.

Дата окончания приема документов – 12 марта 2019 года.

Предварительная дата проведения конкурса – 9, 10, 11, 12 апреля 2019 г.