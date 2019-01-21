На завершившемся в Салавате открытом Республиканском турнире по дзюдо «Крещенские морозы» на Кубок Епископа Салаватского и Кумертауского участвовали более 200 юношей 2007 — 2008 г. р. из 12 областей и республик (Оренбургская область, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан и др.). Было разыграно 9 комплектов наград.

Представители г. Оренбурга на турнире завоевали медали: золотую — Григорий Этманов (-55 кг), серебряную — Павел Родиков (-50 кг).

Спортсмены тренируются в Центре дзюдо под руководством Евгения Палкина, Георгия Вихляева и Артёма Крайнова.