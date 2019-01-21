Жители Оренбурга приглашаются на общегородской праздник «Вечер на коньках», который состоится 1 февраля 2019 года.
Для массовых катаний будут подготовлены 60 ледовых площадок во дворах и школах города. Катки будут работать в дневное и вечернее время. Вход свободный.
Центральными площадками, на которых пройдёт «Вечер на коньках», станут:
- стадион «Оренбург», ул. Новая, 17/1. Начало в 19.00;
- ледовый корт в парке имени Цвиллинга, ул. Культурная, 1. Начало в 18.00;
- ледовый корт на ул. Чкалова, 18/1, 20, 22. Начало в 19.00.