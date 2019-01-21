«Легенда, сказка, быль» – тема ХIII Детского фестиваля искусств «Январские вечера», который пройдет в Оренбурге с 24 по 31 января. Юные участники фестиваля познакомятся с Господином Сказочником, Оле Лукойе и Русалочкой — героями замечательных сказок датского писателя Ганса Христиана Андерсена.

В рамках программы XIII Детского фестиваля искусств «Январские вечера» 27 января пройдет арт-сессия «Мы рисуем, играем, творим!».

В программе: дети «рисуют» музыку, концерт учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств города Оренбурга.

Начало в 14.00, галерея № 7, Мегамолл «АРМАДА», Шарлыкское шоссе,1/2.

Вход свободный.