22 января Орск посетят мировые звезды хоккея. Во дворце спорта «Юбилейный» пройдет праздничное мероприятие, приуроченное к 60-летию хоккейного клуба «Южный Урал».

В этот день Орск посетит представительная делегация мировых звезд хоккея. В составе делегации двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер России Борис Михайлов, Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный тренер СССР Игорь Тузик, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Владимир Мышкин и российский хоккеист, один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и чемпионатов СССР Александр Гуськов. Среди почетных гостей на матч прибудут руководители ФХР и ВХЛ.

Советские хоккеисты проведут мастер-класс (начало в 14:00) для юных воспитанников ДЮСШ-4 и посетят хоккейный матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ-Кубка Шелкового пути, где орские хоккеисты выйдут на матч с челябинским «Челметом» в ретро-форме.

С помощью различных исторических деталей будет воссоздана атмосфера прошлых лет. Для болельщиков будет организована развлекательная программа в ретро-стиле, показан фильм об истории хоккея Орска, также будут работать тематические площадки.

Торжественное открытие ретро-матча «Южный Урал» — «Челмет» в 18:30.