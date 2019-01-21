На последнюю в своей жизни рыбалку двое братьев, жителей села Терекла Гайского городского округа, отправились днем 18 января. На следующий день, тело 36-летнего мужчины было обнаружено на берегу реки Урал. Позже, водолазы МЧС вытащили из водоема тело его 29-летнего брата.

По данному факту следственными органами СК РФ по Оренбургской области проводится доследственная проверка. При осмотре на месте происшествия каких-либо признаков насильственной смерти мужчин не установлено, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили в СК.