Оренбуржец, имеющий судимость за убийство, вновь попал под подозрение правоохранительных органов.

Все началось с того, что 18 января в полицию обратился житель Ташлинского района и сообщил о безвестном исчезновении своей 46-летней тёти. Оперативники быстро вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний мужчина, ранее судимый за убийство.

По данным следствия, убийство произошло утром 15 января этого года. Подозреваемый, находясь в квартире потерпевшей, во время ссоры задушил женщину.

Убийца попытался скрыть следы преступления. В ванной комнате он расчленил тело женщины, после чего упаковал в мешки и выбросил в лесополосе в районе дачного массива. После этого он отмыл квартиру от следов крови, однако следователями СК удалось обнаружить улики.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, сообщили в СК.